Il Lions Cremona Host continua a sostenere le associazioni cremonesi e, quest’anno, il presidente Alberto Chiarvetto ha voluto aiutare con un contributo la sezione della Protezione Civile facente capo all’Associazione Alpini di Cremona.

Con una breve cerimonia, una piccola delegazione di soci del Cremona Host ha incontrato presso la sede degli alpini di via Realdo Colombo, il presidente Carlo Fracassi, Chiara Bruschi responsabile nucleo cinofilo, Pietro Ferraroni, coordinatore dell’Unità di Protezione Civile Sezionale e Giovanni Piccioni segretario della sezione alpini di Cremona.

“Un sincero ringraziamento – queste le prime parole del presidente degli alpini di Cremona -, un grande aiuto alla nostra piccola sezione, per continuare nel nostro operato di sostegno e volontariato”. Al tal proposito Fracassi ha ricordato l’attuale impegno della sezione nell’hub vaccinale in fiera a Cremona. E’ poi intervenuto Chiarvetto spiegando i motivi della scelta: ”Il Lions Cremona Host continua a sostenere le associazioni cremonesi e quest’anno tra le altre ha voluto aiutare la sezione della Protezione Civile facente capo all’Associazione Alpini di Cremona”. Una simbolica stretta di mano ha poi suggellato l’incontro con l’auspicio che possa tutti gli anni diventare un appuntamento da non mancare.

