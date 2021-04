Negli ultimi quarantacinque anni, escluso il 2020, nella settimana dopo Pasqua è stata organizzata la Fiera regionale agricola di Grumello Cremonese, la Fieragrumello. Un appuntamento tradizionale caratterizzato da una parte espositiva ma anche da un ricco tabellone di eventi.

Lo scorso anno, in pieno lockdown, la Fieragrumello è stata ovviamente sospesa. “In questo 2021 – spiega invece Maria Vittoria Berselli, presidente di Fieragrumello – abbiamo deciso di non abbandonare del tutto questa iniziativa, trovando soluzioni nuove per tenere viva la rassegna. Tra i vari appuntamenti della fiera – continua Berselli – ci sono sempre stati i convegni e le conferenze e per questo, in linea con quanto fatto lo scorso anno anche dall’ente fieriestico di Cremona in occasione delle Fiere zootecniche, abbiamo deciso di organizzare alcuni appuntamenti online”.

Il tema di fondo degli incontri sarà l’attività agricola, ma con un’attenzione particolare anche ai consumatori e alle famiglie.

“Mercoledì 7 aprile – afferma ancora la presidente – ci sarà un approfondimento dedicato all’insediamento dei giovani in agricoltura, organizzato in collaborazione con Libera Associazione Agricoltori Cremonesi ed Anga Cremona”. Interverranno Paolo Faverzani (presidente Anga Cremona), Alessandro Marinoni (presidente Anga Lombardia), Riccardo Crotti (presidente Libera agricoltori cremonesi), Renzo Ardigò (responsabile ufficio tecnico Libera agricoltori cremonesi).

“Giovedì invece – dice Berselli –, in collaborazione con i veterinari di Ats, proporremo un incontro dedicato al benenessere animale negli allevamenti di bovini da latte”. L’ospite sarà Carlo Rusconi del dipartimento prevenzione veterinaria Ats valpadana.

“Infine venerdì – afferma la presidente di Fieragrumello – spazio agli scenari dei consumi e alle sfide commerciali ai tempi della pandemia in un incontro promosso da Coldiretti”

Tutte le conferenze potranno essere seguite in diretta streaming dalle 20.30 sul sito https://event.fieragrumello.it.

“Nel 2022 – conclude Berselli – ci auguriamo di tornare in presenza, con gli stand e con gli espositori, ma non è detto che l’esperienza che proporremo questa settimana non possa rappresentare una base anche per la prossima edizione di Fieragrumello”. n.t.

