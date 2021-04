La copertura vaccinale in provincia di Cremona è sopra la media regionale, sia per quanto riguarda il personale scolastico sia, soprattutto, gli over 80.

Al 1° aprile, infatti, per questa seconda categoria la copertura era dell’89.5% in provicina (88% per il distretto di Crema e 91% per quello di Cremona), mentre per il personale scolastico si attesta al 83,5% (84% Crema, 83% Cremona). Dati che si rifesicono almeno alla prima dose per le persone che hanno richiesto la vaccinazione.

In tutta la Regione, invece, sono stati vaccinati il 67% degli over 80 che avevano aderito alla campagna, pari a 413.400 persone (il 28% ha ricevuto anche la seconda dose, ndr), mentre tra il personale scolastico risultano vaccinate 176.481 persone, l’80% degli aderenti (dati aggiornai al 4 aprile, ndr).

A partire da oggi, martedì 6 aprile, in ogni caso, le Asst provvederanno a consultare gli elenchi degli over 80 per poi chiamare quanti non hanno ancora ricevuto la vaccinazione anti-Covid. L’indicazione, infatti, è quella di non presentarsi spontaneamente nei punti vaccinali, ma di attendere la telefonata dell’Agenzia.

L’obiettivo è quello di terminare tutte le vaccinazioni per la fascia relativa agli ultra 80enni entro domenica 11 aprile. Dal giorno successivo, infatti, scatteranno le inoculazioni per la fascia di persone comprese tra 75 e 79 anni. Venerdì 9 aprile, infine, al via anche le vaccinazioni per i disabili e gli estremamente fragili non in carico alle strutture ospedaliere.

