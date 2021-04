Proseguono gli incontri culturali organizzati on line da Acliturismo di Cremona. Il prossimo evento è previsto per venerdì 9 aprile alle ore 18,15 ed è dedicato ai Cenacoli di Firenze.

L’incontro sarà condotto dalla storica dell’arte e guida turistica Silvia Botticelli, che accompagnerà gli ospiti in un singolare percorso virtuale in città, alla scoperta di luoghi e capolavori talvolta meno conosciuti, ma comunque di grande interesse artistico e culturale.

La partecipazione gratuita, ma per ottenere il link che dà accesso automatico alla lezione (piattaforma Zoom) è necessario inviare mail ad acliturismo.cremona@acli.it.

