Le restrizioni c’erano, ma le persone sono sempre uscite comunque: questo, secondo l’infettivologa Claudia Balotta, il motivo per cui la curva dei contagi è stabile, a Cremona come nel resto della Lombardia, dove la media dei contagi non scende e non sale da qualche settimana. Intanto la Lombardia spera nell’arancione da lunedì 12.

Il Servizio di Eleonora Busi

