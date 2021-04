“Esprimiamo apprezzamento e soddisfazione per l’approvazione del Protocollo nazionale per i vaccini in azienda. Con grande senso di responsabilità a tutela della salute e sicurezza delle persone che lavorano, gli industriali lombardi per primi avevano aperto le fabbriche per vaccinare i propri collaboratori”. Lo afferma Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, commentando la sottoscrizione dell’accordo nazionale per la campagna vaccinale nelle imprese.

“Il mondo industriale – prosegue Bonometti – vuole dare il proprio contributo nella campagna di vaccinazione, mettendo a disposizione i propri spazi per vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Solo il vaccino – conclude il presidente di Confindustria Lombardia – potrà permetterci di ritornare ad una vita normale: fondamentale sarà ricevere le dosi di vaccino necessarie e rilanciare così la collaborazione tra pubblico e privato”.

