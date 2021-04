90 nuovi positivi in provincia di Cremona: questo il dato odierno dei contagi da Covid, mentre sono 2.569 i nuovi casi in Lombardia e 109 i morti per un totale di 31.373. I tamponi analizzati sono stati 46.718 nelle ultime 24 ore e il tasso di positività si attesta al 5,49% mentre ieri, con 10.467 tamponi effettuati e 841 nuovi positivi, l’incidenza era dell’8%.

Buone notizie sul fronte ospedaliero: i ricoverati in terapia intensiva scendono di 11 unità e quelli nei reparti ordinari di 48.

A livello nazionale, sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi sono notevolmente risaliti dopo il forte calo del weekend: ne sono stati effettuati 339.939, quindi con un tasso di positività del 4%. Sono invece 627 le vittime in un giorno (ieri 421).

3.683 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 60 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 276 (ieri 221). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.316 persone, in calo di 21 unità rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata