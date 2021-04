A seguito delle disposizioni in materia di contenimento all’emergenza da Covid-19, lo spettacolo “Franci” con Frank Matano e Francesco Arienzo in programma al Teatro Ponchielli di Cremona in data 12 aprile 2021 è rimandato al giorno 13 gennaio 2022 ore 21. Si tratta dell’ennesimo rinvio: lo spettacolo era infatti inizialmente previsto per il giorno 14 maggio 2020, ma a causa del Covid era stato rinviato dapprima al 27 novembre 2020 e quindi 12 aprile 2021.

