13 studenti delle scuole superiori hanno iniziato la loro mattinata scolastica in dad in piazza San Luca. Silenziosi, ordinati, in un clima rigido, collegati con le rispettive classi attraverso portatili e smartphone, gli studenti del collettivo Il Megafono sono tornati a ribadire che la scuola in presenza non è un un optional e va ripresa al più presto in sicurezza.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata