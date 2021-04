Sono 88 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona ma sul nostro territorio si registrano 9 vittime nelle ultime 24 ore.

A livello regionale il numero di tamponi è di 54.280. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.537, di cui 145 debolmente positivi. L’indice di contagio è all’4,6%. Scendono di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 830, così come scendono di 94 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 6.501. I decessi sono 130.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 675, di cui 256 in città, Bergamo 166, Brescia 413, Como 165, Lecco 59, Lodi 52, Mantova 123, Monza e Brianza 205, Pavia 152, Sondrio 59 e Varese 324.

