Anche i Comuni si stanno attrezzando per aiutare i propri cittadini nella prenotazione dei vaccini anti-Covid. Tante le azioni messe in campo in questi giorni, soprattutto ora che la platea dei beneficiari si sta allargando.

A Soresina, sede di uno dei 4 centri vaccinali attivi in provincia, ad esempio è possibile prenotare la propria vaccinazione all’ex Ufficio dell’Agenzia delle Entrate in via Monti 14 (l’ingresso è dal cortile del Comune). Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Sempre a Soresina, inoltre, dopo i disagi dei giorni scorsi coni pazienti che attendevano al sole hanno messo una copertura in concomitanza con la riapertura del centro vaccinale avvenuta ieri, mercoledì 7 aprile.

Un altro caso è quello di Vescovato dove i cittadini in difficoltà con la prenotazione della vaccinazione anti-Covid possono trovare assistenza rivolgendosi a tre sportelli allestiti in paese.

Si tratta della sede di Cremona Soccorso (lunedì – venerdì, ore 8.45-12.40), l’edicola (martedì, mercoledì, venerdì e sabato, ore 16.30-18.30) e la Tabaccheria Ferrari (lunedì – sabato, ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00). Per la prenotazione sono richiesti il codice fiscale ed un numero di cellulare, dato che non possono essere registrati i numeri di telefono fisso.

