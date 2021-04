“Scenari dei consumi e sfide commerciali al tempo della pandemia”. E’ il tema che Coldiretti Cremona propone per il convegno on line organizzato stasera – venerdì 9 aprile 2021, ore 20.30 – nell’ambito della Fiera Regionale Agricola di Primavera Fieragrumello Web Edition.

Cuore del convegno sarà l’intervento affidato al professor Daniele Fornari, Direttore del Centro Ricerche ReM Lab dell’Università Cattolica di Piacenza, autore di numerose pubblicazioni sui temi economici, che proporrà un’analisi rispetto all’evoluzione dei consumi, in quello che è stato chiamato “il tempo della pandemia”. Muovendo da questa analisi, ci si interrogherà nel contempo rispetto alle sfide commerciali che attendono le imprese agricole italiane, e il Paese stesso, nei prossimi anni.

Il convegno vedrà la partecipazione di Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Cremona e Coldiretti Lombardia, e sarà moderato da Paola Bono, direttore della Federazione provinciale Coldiretti.

“Da ben 45 anni Fieragrumello è un appuntamento atteso dagli agricoltori e dalla nostra comunità, una vetrina per l’agricoltura del territorio e un momento d’incontro e dialogo fra operatori economici e cittadini – sottolinea Paolo Voltini –. Coldiretti Cremona da sempre è presente in fiera, in primo luogo dando vita ad un convegno rivolto agli imprenditori agricoli. Un appuntamento sempre molto partecipato, che di anno in anno ci vede proseguire in un dialogo chiaro e leale, in merito agli impegni e alle prospettive del nostro settore, agli obiettivi che abbiamo raggiunto e ai traguardi che ci poniamo per il futuro dell’agroalimentare italiano”.

“Volentieri abbiamo quindi accolto l’invito ad essere presenti a questa edizione certamente inconsueta, ma comunque importante, per i contenuti che ci propone ma anche perché rappresenta un segnale di sostegno rivolto al nostro territorio” prosegue il presidente di Coldiretti Cremona, esprimendo “l’auspicio che il prossimo anno ci si possa ritrovare di persona, a Grumello Cremonese, con i convegni e con gli stand espositivi, con la consapevolezza di aver combattuto e finalmente vinto la battaglia contro la pandemia”.

“Partecipiamo a Fieragrumello proponendo un convegno che punta su un tema di indubbia attualità, muovendo dall’analisi e dalla riflessione dedicata agli scenari dei consumi, nonché alle sfide commerciali legate al momento storico, particolarmente complesso, che stiamo affrontando. Abbiamo ritenuto che, anche data la necessità di svolgere questo convegno via web anziché in presenza, fosse questa l’occasione per aprire le porte dei nostri incontri a tutti i cittadini, mettendo in campo un tema interessante ed utile per le aziende agricole, ma anche accattivante per tutti i cittadini” spiega Paola Bono, direttore di Coldiretti Cremona.

Il convegno, aperto dal saluto della presidente di Fieragrumello Maria Vittoria Berselli, potrà essere seguito in diretta streaming dalle 20.30 sul sito https://event.fieragrumello.it.

