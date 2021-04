La Provincia di Cremona, considerato che è necessario sospendere la circolazione stradale lungo un tratto di SP21 “Cignone – Corte de’ Frati” in territorio comunale di Robecco d’Oglio per permettere la realizzazione di opere idrauliche relativamente ai lavori di costruzione del nuovo corpo stradale della variante ha disposto lungo la SP21 “Cignone – Corte de’ Frati” dal km 8+400 al km 8+900 nel territorio comunale di Robecco d’Oglio la sospensione della circolazione stradale per tutti i mezzi dal 12 aprile al 12 giugno 2021.

I veicoli provenienti da Robecco d’Oglio diretti a Corte de’ Frati e Scandolara Ripa d’Oglio dovranno proseguire lungo la SPEXSS45BIS in direzione Cremona fino alla rotatoria al km 9+970 circa svoltare in direzione Corte de’ Frati. In senso contrario dovranno procedere i veicoli provenienti da Corte de’ Frati e Scandolara Ripa d’Oglio diretti a Robecco d’Oglio.

L’accesso alla Casa di Riposo ubicata in Via Mazzini n.31 in Comune di Robecco d’Oglio sarà consentito unicamente dalla SP21 con provenienza dalla SPEXSS45BIS in centro abitato di Robecco d’Oglio.

