Finisce male il tentativo di furto per due giovani che, nella nottata appena trascorsa, sono stati arrestati dai Carabinieri. Intorno alle 00:15 infatti, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, allertata dalla propria Centrale Operativa, ha sventato il furto nella tipografia ‘Antares Soc. Coop. Onlus’ di Cremona.

Poco prima l’impianto di videosorveglianza della tipografia aveva dato l’allarme per l’intrusione all’interno dell’edificio e, nel giro di pochi minuti, è giunta sul posto una pattuglia dei Carabinieri che è riuscita ad individuare e fermare i due intrusi.

P.M. classe 1992, residente a Cremona, celibe, disoccupato e pregiudicato e Z.D. classe 1999, nata in Russia ma residente a Villanova d’Arda (PC), nubile, disoccupata e incensurata, dopo aver forzato e rotto un lucchetto ed una finestra dell’edificio, si sono introdotti all’interno rubando della carta filigranata e dei macchinari tipografici.

Oltre a ciò, a seguito di una perquisizione, i due giovani sono stati trovati in possesso anche di arnesi ed attrezzi utilizzati per l’effrazione appena commessa. Colti nella flagranza del reato di furto, i due giovani sono stati accompagnati presso la Caserma dei Carabinieri per ulteriori accertamenti e denunciati in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Cremona. Al momento, in attesa che si celebri il rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la collocazione presso le camere di sicurezza della caserma.

© Riproduzione riservata