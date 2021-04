Atti di vandalismo in piazza S. Agostino, di fronte all’ingresso della scuola Capra Plasio. Da qualche tempo i ciotoli sotto le panchine in marmo vengono rimossi creando instabilità delle panchine stesse, oltre che deturpando il contesto. Al mattino poi, da alcuni mesi, è sempre più frequente vedere i resti di bivacchi notturni, con vetri rotti a terra molto pericolosi per i bambini.

Non è la prima volta che la piazzetta a lato della chiesa è oggetto di atti vandalici: negli scorsi anni più volte le pareti della scuola sono state imbrattate con scritte a spray, successivamente ripulite anche con l’aiuto degli Alpini. gb

