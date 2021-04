Sono oltre 200 gli impianti a biogas in provincia di Cremona, ma per ora non sono stati realizzati impianti a biometano. Tuttavia la riconversione degli esistenti impianti a biogas potrebbe stimolare gli investimenti privati a beneficio di tutta la filiera. L’intervista a: Ettore Prandini, Coldiretti.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata