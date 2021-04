Sono 96 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona ma sul nostro territorio nelle ultime 24 ore. A livello regionale il numero di tamponi è di 53.133. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.974. I ricoverati in terapia intensiva sono 824, mentre nei reparti ordinari un totale di 6.059. I decessi sono 81.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 785, di cui 256 in città, Bergamo 192, Brescia 477, Como 276, Lecco 99, Lodi 44, Mantova 164, Monza e Brianza 307, Pavia 124, Sondrio 56 e Varese 293.

In Italia sono 17.567 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.938. Sono invece 344 le vittime in un giorno (ieri 718, anche se sul totale pesavano 258 morti inseriti dalla Sicilia e riferiti però ai mesi precedenti).

