Sono 20 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 19.022. I nuovi positivi in Lombardia sono 997, di cui 72 ‘debolmente positivi’. L’indice di contagio è al 5,2%.

Scendono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 811, così come scendono di 133 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 5.763. I decessi sono 62.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 341, di cui 136 in città, Bergamo 177, Brescia 153, Como 28, Lecco 67, Lodi 18, Mantova 64, Monza e Brianza 81, Pavia 21, Sondrio 36 e Varese 28.

