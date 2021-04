Sentimenti di astio e di gelosia hanno scatenato la reazione di due donne, entrambe portate al pronto soccorso dell’ospedale. E’ successo oggi pomeriggio poco dopo le 14,30 in viale Santa Maria a Crema. Protagoniste una 35enne e una 49enne. La più giovane ha notato la rivale insieme al suo compagno, e a quel punto ha avuto una reazione molto violenta. Ha estratto un coltello, si è avvicinata alla rivale in amore e l’ha accoltellata. Nella colluttazione è rimasta ferita anche la donna che ha sferrato i fendenti. Nessuna delle due è in condizioni gravi. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche gli agenti del Commissariato.

