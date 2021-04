Sono 89 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 50.487. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.153, di cui 120 ‘debolmente positivi’. L’indice di contagio è al 4,2%.

Scendono di 6 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 781, così come scendono di 138 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 5.589. I decessi sono 85.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 550, di cui 221 in città, Bergamo 173, Brescia 367, Como 146, Lecco 79, Lodi 48, Mantova 125, Monza e Brianza 148, Pavia 108, Sondrio 57 e Varese 212.

I guariti/dimessi sono 3.345.

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 16.168 nuovi casi di coronavirus su 334.766 tamponi effettuati (tasso positività 4,8%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 3.809.193. I decessi sono stati 469, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 115.557. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.490, 36 in meno rispetto a ieri.

