Buon afflusso di acquirenti nella prima giornata di mercato in zona arancione. Questa mattina oltre ai banchi degli alimentari sono comparse anche le altre merceologie, abbigliamento e calzature. Una boccata d’ossigeno per gli imprenditori del settore che solo qualche settimana fa attraverso Confesercenti avevano chiesto che fosse estesa la possibilità di operare anche al settore dei detersivi – igiene, al pari delle attività in sede fissa.

fotoservizio Sessa

