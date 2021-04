Giovedì 15 Aprile 2021 alle ore 11:00, presso la Fondazione Città di Cremona – Piazza Giovanni XXIII, 1 – Cremona, sarà inaugurato il Baby Pit Stop Unicef.

L’iniziativa s’inserisce nel programma di UNICEF “Ospedali e comunità amici dei bambini” e da un protocollo d’intesa siglato tra il Comitato Italiano per l’UNICEF , da sempre volto a garantire i diritti dell’infanzia ed in particolare il diritto alla salute e l’importanza dell’allattamento al seno come bisogno primario nutrizionale ed affettivo e il SOROPTIMIST CLUB International d’Italia, da sempre sensibile al mondo femminile in tutti i suoi aspetti.

Promotrice dell’iniziativa è la Presidente del Soroptimist di Cremona, Monica Poli, che grazie alla disponibilità della Presidente della Fondazione Città di Cremona, Uliana Garoli , ha saputo realizzare, con la collaborazione delle Socie, un BPS accogliente riservato alle mamme che hanno bisogno di allattare il proprio bambino o cambiare il pannolino : un gesto semplice e naturale da poter fare in assoluta serenità.

La Presidente Provinciale UNICEF , Giuliana Guindani ha accolto con soddisfazione la richiesta del Club di Cremona del Soroptimist di poter allestire un Baby Pit Stop , ricordando che l’obiettivo di UNICEF è di poter arrivare ad inaugurare 1000 Baby Stop in Italia. All’inaugurazione saranno presenti le Presidenti sopra menzionate, le Socie del del Soroptimist e per il Comune di Cremona l’Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola. Cerimonia che si terrà nel rispetto delle norme di protezione e distanziamento.

