Come una vera sartoria meccanica, Nuova Oleodinamica Bonvicini “trova soluzioni per ogni necessità, realizzando prodotti su misura e completamente custom made”. Questa è la leva che ha consentito all’azienda di Grumello Cremonese di registrare un trend positivo sia nel 2020 che nel primo trimestre del 2021. È stato possibile raggiungere questo traguardo grazie alla crescita del settore del recycling avvenuta nel Q1 2021.

Il 2021 si è aperto con una contrazione delle forniture di materie prime. In particolare hanno subito una brusca frenata le filiere dell’acciaio, del ferro e dell’alluminio. Marco Maccagni, direttore commerciale di Nuova Oleodinamica Bonvicini: “Il forte consumo interno di acciaio che è stato registrato nel Far East, ha spinto alla diminuzione delle quote di export. Inoltre, le nuove disposizioni attive a partire dal mese di aprile imposte dal Paese del Dragone, hanno ridotto gli incentivi alle aziende cinesi per l’esportazione di crude steel con l’obiettivo di una diminuzione delle emissioni di CO2. Questi fattori, uniti alla sempre minore presenza di acciaierie in Europa e allo svuotamento dei magazzini, hanno generato una carenza cronica di materia prima sul mercato globale”.

Questi elementi, nel loro insieme, hanno spinto le aziende nel settore recycling a forti investimenti. Nuova Oleodinamica Bonvicini si inserisce in questa fase. “Il forte aumento dei prezzi del rottame – spiega Maccagni – ha portato gli end users del settore a nuovi investimenti sui macchinari per il trattamento del rottame. Questa tipologia di impianti spesso lavora 365 giorni all’anno su 3 turni, e il cilindro oleodinamico ne è il cuore pulsante. Per questo motivo i produttori si rivolgono a noi in quanto i nostri cilindri sono sinonimo di efficienza e durabilità”.

“L’alta qualità e la cura della produzione con cui vengono realizzati i cilindri oleodinamici e pneumatici dell’azienda di Grumello Cremonese è apprezzata dai partner in tutto il mondo”, fanno sapere dall’azienda. “Alta qualità è sinonimo di durevolezza e affidabilità.”, rimarca l’azienda. In questo particolare momento storico, in cui si riscontra un trend più improntato al ‘cost reduction’ che alla qualità e all’affidabilità, Nuova Oleodinamica Bonvicini “non si snatura e mantiene altissimi standard qualitativi, che sono alla base dei valori aziendali”.

E’ anche grazie a questo se i player del settore della compattazione e della lavorazione degli scarti ferrosi scelgono “un’azienda in grado di fornire prodotti che consentono di mantenere la produzione attiva 24/7 e di ridurre i momenti di fermo macchina”. Nuova Oleodinamica Bonvicini “è tutto questo: un simbolo di eccellenza italiana nel mondo. La società è guidata da Mariangela Capellini, imprenditore visionario in grado di effettuare cambi di rotta radicali e strategici nella produzione, per consentire alla società di essere sempre in prima linea e fornire soluzioni adatte alle necessità contingenti di ogni singolo cliente”.

Il rallentamento registrato nelle catene di fornitura per alcuni settori specifici – Automotive -20% in Europa – e il blocco temporaneo imposto a molti progetti di grande portata, hanno avuto riflessi in tutto il settore della meccanica di precisione. Queste contingenze non hanno, “comunque, fermato Nuova Oleodinamica Bonvicini che ha registrato ordinativi per oltre 8 milioni di euro nel corso del 2020”. Il primo semestre 2021 si prospetta incerto a causa della situazione pandemica e della scarsità di materie prime. Si può, tuttavia, prevedere un’uscita dal tunnel e una ripresa tra il secondo semestre 2021 e il primo del 2022. “Queste previsioni sono dettate dal nostro vissuto quotidiano e dall’analisi dei dati di cui siamo in possesso, ma soprattutto dall’esperienza e dalle aspettative dei nostri partner commerciali. La voglia di ripartire è forte ed è dimostrata da parte di tutti i player del settore e della filiera. Nuova Oleodinamica Bonvicini è già posizionata sulla linea di partenza”, conclude Maccagni

