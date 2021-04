Organizzati e felici. Questo il titolo del primo appuntamento del progetto triennale ‘Il Tempo ritrovato’, promosso e finanziato dal Comune di Cremona e progettato insieme al capofila Istituto Comprensivo Cremona Cinque e alla rete di tutti gli istituti comprensivi cittadini, per ridare alla scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona e per supportare la comunità educante durante e dopo l’emergenza, coinvolgendo bambini e ragazzi, insegnanti, genitori, cittadini.

L’evento – in programma per giovedì 22 aprile alle ore 18.15 – si inserisce nel primo dei quattro filoni tematici del progetto, ovvero il tempo del conflitto, ed è destinato in primo luogo ai genitori di bambini e ragazzi della provincia di Cremona, ma anche a insegnanti, educatori, cittadini. Curato dal Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, l’incontro è condotto dal professore Daniela Novara, pedagogista, autore, counselor e formatore, fondatore proprio del CPP, docente all’Università Cattolica, autore di libri e pubblicazioni e ideatore del metodo Litigare Bene.

Come trovare una strategia educativa che sia sostenibile da entrambi i genitori? Come stabilire cosa fare, cosa dire e quali regole occorrono? Come affrontare in famiglia le principali sfide educative dei figli? “La parola chiave è organizzazione” spiega Daniele Novara. “Il genitore che funziona è quello che si organizza con una giusta distanza educativa, nella concretezza delle regole, delle scelte, delle abitudini, delle pratiche, nel gioco di squadra tra genitori. C’è un progetto comune e quello va costruito insieme”.

L’incontro che viene organizzato secondo il metodo della Scuola Genitori del Centro Psicopedagogico è gratuito e condotto in modalità on-line. Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-genitori-cremona-organizzati-e-felici-con-daniele-novara-148330603829. All’incontro intervengono Maura Ruggeri, Assessore all’Istruzione del Comune di Cremona, e Francesco Camattini, dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque.

I prossimi appuntamenti, sempre con la scuola genitori di Daniele Novara, sono il 29 aprile con l’incontro ‘Aiutare i figli a litigare bene’ e il 13 maggio con l’evento ‘Regole non comandi. Perché aiutano a crescere’.

