Una troupe della trasmissione Le Iene è stata ieri in città per un servizio sul fenomeno dei baby/mini influencer che andrà in onda tra circa un mese. L’inviato Nicolò de Devitiis si è recato a casa di Elisabetta Bertolini, blogger e influencer per intervistare lei e la sua famiglia: le figlie Gaia e Lara Masseroni compaiono infatti da diversi anni nei profili fashion kids gestiti dalla madre.

Elisabetta Bertolini e Diego Masseroni sono noti come blogger e content creator di viaggi/moda & beauty/ lifestyle. Seguendo le proprie passioni ne hanno fatto un vero e proprio lavoro condividendo gli scatti della propria quotidianità sotto forma di storytelling e raggiungendo un grosso seguito negli anni.

