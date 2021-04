Raggiunge quota 104.423 il numero di vaccinazioni effettuate in provincia di Cremona alla data del 14 aprile secondo l’ultimo conteggio diramato da Ats Valpadana, di cui 53.190 somministrate dall’Asst di Cremona negli hub vaccinali di Cremona, Casalmaggiore e Soresina. Il grosso è costituito da vaccini Pfizer (42.560), seguiti a distanza da AstraZeneca con 8.806 e Moderna con 1.824. Un esito scontato, dal momento che finora è la categoria degli anziani over 80 quella maggiormente coinvolta: in provincia si raggiunge la cifra record del 95% sul totale di coloro che avevano aderito. Sono quindi oltre 19mila (19.316) le vaccinazioni effettuate in tutta la provincia su un totale di 20.387 persone che avevano aderito.

E anche tra il personale scolastico la vaccinazione procede spedita, anche se le somministrazioni sono interrotte dal 12 aprile. A quella data la copertura è all’86% come media provinciale, pari a 6.858 persone vaccinate su 7.940 che avevano aderito.

© Riproduzione riservata