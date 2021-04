Incidente, verso le 21 di venerdì, in via XI Febbraio a Soresina. Lo scontro tra due auto ha provocato il ferimento di due persone, una donna di 39 anni e un uomo di 41. In seguito all’impatto, una delle due auto si è ribaltata in mezzo alla strada, mentre l’altra è finita contro la recinzione di un’abitazione, danneggiando il muro e rompendo la tubatura del metano. E’ stato quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno effettuato le dovute verifiche per scongiurare una fuga di gas. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche gli agenti della polizia locale di Soresina che hanno proceduto con i rilievi.

