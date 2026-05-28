Cremonese, Audero il grigiorosso più utilizzato. Poi Terracciano e Pezzella

E’ Emil Audero il giocatore della Cremonese che è stato maggiormente impiegato nel campionato di Serie A 2025-2026 da poco terminato. Il portiere grigiorosso ha totalizzato 3.060 minuti, saltando per infortunio soltanto quattro partite, dalla quinta all’ottava giornata.

Al secondo posto di questa particolare classifica c’è Filippo Terracciano, che segue Audero staccato di pochissimo a quota 3.012 minuti di utilizzo. Terzo gradino del podio per un altro difensore, vale a dire Giuseppe Pezzella, rimasto in campo per 2.591 minuti complessivi.

Solo quarto Federico Baschirotto, con 2.541 minuti, che dopo aver sempre recitato la parte dello stakanovista nelle recenti stagioni, purtroppo è incappato in due diversi infortuni: il primo lo ha obbligato a saltare sei gare, poi quello rimediato contro la Lazio lo ha costretto ha rinunciare alle ultime tre partite di campionato, ma anche a ricorrere a un intervento chirurgico, per uno stop che durerà mesi.

In tutto durante il campionato appena terminato la Cremonese ha utilizzato 32 elementi diversi. Il meno utilizzato di tutti risulta essere il giovane talento cresciuto nel vivaio grigiorosso Simone Lottici Tessadri, al quale mister Giampaolo ha concesso nell’ultima gara dell’anno contro il Como l’esordio tra i professionisti, per un totale di 5 minuti. Comunque si è trattato di una grande soddisfazione per il ragazzo di Gussola, classe 2006.

Il grande colpo di mercato Jamie Vardy, nonostante i suoi 39 anni, ha totalizzato 2.108 minuti in campo, piazzandosi al settimo posto della classifica dei grigiorossi più impiegati. Grande stagione anche per Federico Bonazzoli, che ha segnato 10 gol, eguagliando il suo record personale di reti in un singolo campionato, stabilito alla Salernitana nella stagione 2021-2022 di Serie A. Il bomber grigiorosso è quinto nella classifica dei più utilizzati a quota 2.524 minuti giocati. Tra i più deludenti, invece, un altro attaccante: Antonio Sanabria, in campo soltanto 940 minuti e autore di una sola rete.

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