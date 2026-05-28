Furto nell’abitazione di Felix Afena Gyan: rubati vestiti griffati, oro, gioielli e orologi

Furto nella residenza bergamasca di Felix Afena-Gyan. L’attaccante ghanese classe 2003, di proprietà della Cremonese e nell’ultima stagione trasferitosi in prestito in Turchia all’Amedspor, è stato vittima di un raid dei ladri nella sua abitazione.

Il colpo è andato in scena nel corso dell’ultimo fine settimana, con i malviventi che hanno approfittato dell’assenza del calciatore. Afena-Gyan, infatti, si trovava dall’altra parte del mondo, impegnato oltreoceano in Messico con la maglia della propria nazionale ghanese (sceso in campo come titolare e con il numero 9 nella sfida disputata a Puebla).

I ladri, secondo le prime ricostruzioni, sono riusciti a penetrare all’interno della casa del giocatore ex Roma e Juventus Next Gen, ripulendola di beni di valore. Il bottino totale comprende diversi capi d’abbigliamento griffati, oggetti d’oro, gioielli e orologi preziosi.

La scoperta del furto ha subito fatto scattare le indagini da parte delle forze dell’ordine. Tra le piste al vaglio degli inquirenti non si esclude l’azione di una banda specializzata nei colpi “vip”, che studia i calendari dei campionati e gli impegni delle Nazionali per colpire le dimore degli sportivi nei momenti di assenza sicura.

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