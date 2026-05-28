Un viaggio tra natura e preistoria in Val Seriana con “I Gioielli sotto casa”
Alla scoperta del Parco Paleontologico di Cene, uno dei siti paleontologici più importanti d’Europa ai piedi del Monte Bue, con la trasmissione di Piero Brazzale su CR1
Nuovo appuntamento con I Gioielli sotto casa, la trasmissione televisiva curata da Piero Brazzale, in onda giovedì alle 20:30 su CR1, canale 19 del digitale terrestre.
Questa settimana il viaggio porta gli spettatori nel cuore della Val Seriana, territorio ricco di storia, paesaggi montani e straordinari tesori naturalistici.
Il Parco Paleontologico di Cene: un viaggio nel Triassico
Protagonista della puntata sarà il Parco Paleontologico di Cene, uno dei siti paleontologici più importanti d’Europa, situato ai piedi del Monte Bue, in media Valle Seriana, a pochi chilometri da Bergamo.
Un luogo capace di riportare indietro nel tempo di oltre 220 milioni di anni, fino al periodo Triassico, quando quest’area era occupata da ambienti marini tropicali popolati da pesci, crostacei, molluschi e rettili primitivi.
L’interesse scientifico per il sito nacque nel 1965, dopo una frana che portò alla luce il primo fossile scoperto da Don Antonio Canova, insegnante appassionato di scienze naturali. Da quel momento iniziarono importanti campagne di scavo coordinate dal Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, che permisero di recuperare migliaia di reperti perfettamente conservati.
Tra le scoperte più sensazionali spicca quella del 1973: i resti fossili dell’Eudimorphodon ranzii, considerato il più antico pterosauro del mondo, il primo rettile volante attribuibile al Triassico.
La trasmissione accompagnerà il pubblico lungo il percorso naturalistico e all’interno del centro visitatori inaugurato nel 2002 grazie a un importante progetto di valorizzazione turistica condiviso da Regione Lombardia, Comunità Montana Valle Seriana e amministrazioni locali.
Oggi il Parco rappresenta non solo un luogo di ricerca scientifica di rilevanza internazionale, ma anche un centro educativo dove famiglie, visitatori e scolaresche possono conoscere da vicino il lavoro del paleontologo e scoprire i segreti degli scavi fossili.
Monte di Nese: tradizioni e memoria della montagna bergamasca
La puntata proseguirà poi a Monte di Nese, piccolo borgo montano adagiato su un fertile altopiano circondato da prati e pascoli.
Un territorio che conserva ancora oggi il fascino autentico delle antiche contrade alpine, con gruppi di case sparse come La Piazza, Cà Gherardi, Pellegrini, Fracchi e Castello, testimonianza della tradizionale architettura rurale bergamasca.
Le antiche abitazioni raccontano la vita semplice delle popolazioni dedite alla pastorizia: stalle al piano terra, cucine raccolte, camere ai piani superiori e fienili separati dalle abitazioni.
La storia di Monte di Nese è profondamente legata ai collegamenti tra la Valle Seriana e la Valle Brembana. Per secoli il borgo rappresentò un importante punto di passaggio lungo la storica mulattiera che collegava Alzano con la Valle Brembana, prima della costruzione della Strada Priula nel 1597.
Un racconto tra natura, storia e identità
Anche questa settimana I Gioielli sotto casa proporrà un viaggio emozionante tra luoghi poco conosciuti ma ricchi di fascino, valorizzando il patrimonio culturale, naturalistico e storico della Lombardia.
Dalle testimonianze fossili del Triassico alle antiche contrade montane della Val Seriana, la trasmissione offrirà al pubblico uno sguardo autentico su territori capaci ancora oggi di custodire memoria, tradizioni e bellezza.