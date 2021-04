In due serate di controlli, dalle ore 21 alle 24 di venerdì 16 e sabato 17 Aprile, 12 sanzioni elevate per eccesso di velocità e sono state accertate altre violazioni: una per sorpasso, un’altra per dispositivi luminosi non funzionanti, una, infine per la violazione del coprifuoco COVID-19. La zona è quella di via Persico, quartiere Maristella, dove si sono sono appostate due pattuglie della Polizia Locale, per una serie di controlli disposti dal Comandante Gigi Sforza ed eseguiti dell’Ufficiale responsabile dei servizi di polizia stradale Giampietro Rossi. L’obiettivo era verificare con il telelaser la velocità dei veicoli, a causa di una serie di preoccupanti incidenti in orari notturni, così come richiesto dai residenti esasperati.

Nonostante lo scarso traffico e l’orario notturno, dunque, tante le violazioni e in due casi i veicoli hanno forzato l’alt, dandosi alla fuga: inseguiti e raggiunti dagli agenti dell’unità di Pronto Intervento, presenti in loco per dare ausilio ai colleghi impegnati nel controllo strumentale, sono stati sanzionati anche per aver forzato il posto di controllo. In totale sono stati decurtati 37 punti patente. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con il nuovo autovelox mobile, in dotazione al comando.

