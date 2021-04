Sono 66 i nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Cremona secondo il bollettino di oggi, 18 aprile. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Protezione civile. A Bergamo si contano 135 nuovi casi, a Milano 599, a Brescia 287, a Lodi 25, a Sondrio 40, a Lecco 66, a Mantova 119, a Pavia 72, a Varese 55, a Como 102 e nella provincia di Monza e Brianza 179.

In Lombardia a fronte di 25.303 tamponi effettuati, sono 1.782 i nuovi positivi. I decessi registrati sono 64, per un totale di 32.284, mentre i guariti/dimessi sono 3.142. Scende di una unità il numero di ricoverati in terapia intensiva e di ben 186 quelli nei reparti ordinari.

In Italia sono 12.694 i positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. Sono invece 251 le vittime in un giorno. Nei reparti di terapia intensiva si registrano 163 ingressi nelle ultime 24 ore, cioè 29 in meno del giorno precedente. Sono 230.116 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri i test erano stati 331.734. Il tasso di positività è del 5,5%

