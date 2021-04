Sarà Salvatore Guzzardo il nuovo Comandate della Polizia Locale della Provincia di Cremona. L’incarico è stato conferito al dott. Guzzardo tramite una deliberazione del presidente provinciale Paolo Mirko Signoroni dopo che, tra il 24 febbraio e il 12 marzo 2021 era stato pubblicato un avviso pubblico per la selezione della figura.

Due le candidature giunte in Provincia, ma solo una – quella di Guzzardo appunto – è stata ritenuta ammissibile dalla commissione nominata per valutare i curricula pervenuti. Dopo il colloquio con il candidato, è stato quindi redatto un report sottoposto a Signoroni.

Guzzardo entrerà in servizio con il ruolo di comandante a partire dal prossimo 1° giugno e rimarrà in carica fino al termine del mandato dell’attuale presidente della Provincia. I principali ambiti di attività di competenza riguarderanno principalmente l’ampliamento e lo sviluppo delle politiche di sicurezza attraverso l’integrazione con l’innovazione tecnologica, il mantenimento e sviluppo rapporti tra istituzioni preposte alla sicurezza, il rafforzamento del dialogo e del confronto con i Comuni del territorio per un’efficace intervento nelle materie di competenza e lo sviluppo di attività di sensibilizzazione del cittadino ai temi della sicurezza.

Il nuovo Comandante della Polizia Locale è attualmente Comandante e Commissario Capo di Polizia Locale a Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Liscate e Bellinzago Lombardo, oltre che Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni “Adda Martesana” che comprende gli stessi paesi.

