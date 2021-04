600 vaccinazioni al giorno in più nell’arco di una settimana: l’Asst di Cremona punta a potenziare in fretta gli hub del territorio ma, come spiega il direttore sanitario Rosario Canino, servono medici volontari. La speranza è che arrivino gli specializzandi: servirebbero 12 medici ogni giorno, 7 giorni su sette, per realizzare al meglio la campagna di vaccinazione massiva.

Un elemento che in questi ultimi giorni sta rallentando le somministrazioni è la maggiore durata delle anamnesi: le persone chiedono più rassicurazioni di prima sugli effetti dei vaccini e sulle controindicazioni, dopo i timori emersi sui casi di trombosi rare.

