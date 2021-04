Doppio appuntamento online questa settimana al CRIT con due eventi dedicati alla Business Agility e all’UX Design.

Si inizia domani mercoledì 21 aprile alle ore 18:00 con l’evento “Scopri la Business Agility” relatrice Deborah Ghisolfi, consulente di Business Agility e trainer certificato ICAgile.

Durante l’incontro i partecipanti capiranno il reale significato di Business Agility e perché oggi per le organizzazioni sia diventato di fondamentale importanza essere Agili. Solo le organizzazioni con un Mindset Agile realizzeranno Business Agile: le aziende che non saranno capaci di cambiare la loro cultura e di evolvere si estingueranno.

L’evento sarà online su Zoom dalle 18:00 alle 19:00 e sarà possibile parteciparvi collegandosi al seguente link: https://zoom.us/j/91525427483

Per concludere giovedì 22 aprile con Chiara Scesa docente di Human Centered Design allo IAAD di Bologna e Design lead in MailUp Group.

Si parlerà di User Experience Design, concentrandosi sull’esperienza utente (UX) fornendo una panoramica completa. L’importanza di un processo di progettazione incentrato sull’utente e il vantaggio di incorporare attività UX in ogni fase di un progetto, per differenziare un’azienda dai suoi concorrenti.

L’evento sarà online su Zoom dalle 18:00 alle 20:00 e sarà possibile parteciparvi collegandosi

al seguente link: https://zoom.us/j/96233293413

