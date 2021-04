La Baldesio si è rifatta il look e si prepara all’apertura del dopo lockdown con una club house tutta nuova. I lavori non sono ancora terminati, ma il presidente Stefano Arisi e il consigliere Gianfranco Del Bon hanno aperto le porte per poter visitare i locali completamente ristrutturati. Il bar e ristorante al primo piano, la terrazza con il nuovo accesso con ascensore, le salette al piano terra. I lavori termineranno a fine aprile ed entro metà maggio ci sarà l’inaugurazione ufficiale. Nella progettazione, curata dallo studio dell’architetto Roberto Guereschi, tanti dettagli che rimandano al grande fiume che scorre a fianco della società canottieri.

(nel video le interviste ad Arisi e Del Bon)

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata