Proseguono gli incontri d’arte on-line di Acliturismo. In continuità con quanto avvenuto nei precedenti incontri, dedicati a Firenze e Crema, sarà ancora una volta il tema sacro dell’Ultima Cena al centro dell’approfondimento di venerdì 23 aprile a partire dalle ore 18.15. “Cene sacre nell’arte cremonese” il titolo specifico dell’incontro, farà luce sulla rappresentazione dei cenacoli presenti a Cremona per comprendere non solo il valore artistico degli stessi ma anche la funzione che avevano nelle intenzioni dei committenti.

Il “percorso” porterà i partecipanti a “spostarsi” in città tra Cattedrale, palazzo comunale e San Sigismondo incontrando le opere di Altobello Melone, Giulio Campi, Luigi Miradori e Tommaso Aleni. L’incontro, a partecipazione gratuita, sarà condotto da Tommaso Giorgi dell’Associazione Culturale CrArT – Cremona Arte e Turismo. Per ottenere il link che dà accesso automatico alla lezione (piattaforma Zoom) è necessario inviare una mail ad acliturismo.cremona@acli.it.

