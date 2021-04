La sede di Cremona dell’Università Cattolica raccontata in un podcast con il professor Fabio Antoldi. Il video ufficializza il campus di Cremona come quinta sede della Cattolica in Italia e non più come succursale di Piacenza.

I podcast sono stati realizzati per raccontare la storia delle città che ospitano le cinque sedi: oltre a Cremona, Milano, Roma, Brescia e Cremona. Si parla di arte, fatti storici, eventi sportivi, musica. Per Cremona si va dai personaggi più antichi, a quelli quotidiani, per presentare la città.

“Dal 1984 la Cattolica è presente a Cremona, ma finalmente con la dignità di un campus, grazie alla bellezza del progetto di Santa Monica, che ha un respiro nazionale e internazionale”.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata