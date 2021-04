Sono 113 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 52.170. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.509, di cui 129 ‘debolmente positivi’. L’indice di contagio è al 4,8%.

Scendono di 14 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 653, così come scendono di 170 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 4.352. I decessi sono 54.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 751, di cui 301 in città, Bergamo 223, Brescia 156, Como 208, Lecco 74, Lodi 44, Mantova 140, Monza e Brianza 259, Pavia 123, Sondrio 45 e Varese 320.

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 16.232 nuovi casi di coronavirus su 364.804 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 3.920.945. I decessi sono stati 360, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 118.357. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.021, 55 in meno rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata