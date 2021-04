Tante le rinunce di cani a Cremona nel perdurante periodo del Covid: per problemi economici, per malattia, in alcuni casi anche a causa della morte del proprietari.

Negli ultimi 20 giorni nella struttura di via Casello sono entrati una ventina di cani. I volontari lanciano un appello: “Venite a vederli e adottateli. Tanti anche i cani di razza, come pure cani anziani, anche di 15 anni. Il randagismo è quasi sparito, ora si tratta prevalentemente di rinunce”.

Ascolta il servizio di Silvia Galli

