In occasione della Giornata della Terra di ieri, giovedi 22 aprile, l’associazione Plastic Free e il Comune di Gerre de’ Caprioli hanno ufficializzato il protocollo d’intesa che permetterà di organizzare giornate ecologiche con il pieno appoggio e supporto del Comune stesso.

“In questa occasione – afferma Marco Barbieri, rappresentante locale dell’associazione ambientalista – abbiamo definito come prima data per la prossima uscita dei volontari il 13 Giugno. I dettagli saranno pubblicati prossimamente sui social.

“Ringrazio davvero di cuore il sindaco Michel Marchi, tutta la Giunta comunale ed anche i cittadini che hanno creduto in me e soprattutto in Plastic Free Odv Onlus. Sono sicuro che questo grande traguardo rappresenti il primo di una lunga serie”.

“Questo protocollo di intesa – ha aggiunto il sindaco Marchi – ci consentirà di organizzare giornate ecologiche sul nostro bellissimo territorio, con il Comune parte attiva di questi processi. Sono contento di essere il primo Comune Cremonese a fare questa scelta, spero che altri percorrano questa strada, ecologica e a vantaggio del nostro Mondo e dei nostri figli”.

