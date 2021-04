Saranno l’ex chiesa di San Benedetto e l’ex monastero di san Benedetto a beneficiare dei due milioni di euro messi a disposizione dal ministero, ottenuti grazie all’intervento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova.

Il finanziamento ha lo scopo di mettere in sicurezza queste due meravigliose realtà in centro a Cremona.



La chiesa san Benedetto, di proprietà del Demanio, al suo interno accoglie il meraviglioso affresco del Massarotti. L’ex monastero di san Benedetto invece è di proprietà della fondazione Stauffer. In quest’ultima struttura la situazione è molto critica, dal punto di vista della conservazione: si tratta sicuramente dell’edificio più ammalorato.

Grazie al progetto di sistemazione, sarà almeno possibile mettere una pezza alle cadute e ai crolli che si sono verificati durante gli anni. Dopo il recupero, da parte della Fondazione Arvedi Buschini, dell’ex monastero Santa Monica, ora si vede nuova luce per questa zona di monasteri, che si estende su 8 ettari e che per anni è rimasta in uno stato di totale abbandono.

Il 2021 sarà l’anno della progettualità, mentre il 2022 quello dei cantieri. L’idea, una volta terminati i lavori, è quella di utilizzare, dove possibile, questi spazi dando loro una nuova destinazione d’uso, con un occhio alla ricerca di nuovi finanziamenti.

Silvia Galli

