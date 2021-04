Soprattutto medici e infermieri, ma anche lavoratori e professionisti di altro tipo. Sono decine i cremonesi insigniti delle onorificenze “Al merito della Repubblica italiana” con decreto del Presidente della Repubblica dello scorso 27 dicembre. I loro nomi sono stati pubblicati ora sulla Gazzetta ufficiale. In anni normali il conferimento sarebbe avvenuto in Prefettura nella giornata del 2 Giugno, con una cerimonia che ha sempre coinvolto anche le famiglie. C’e ancora da capire, quest’anno, in che forma la cerimonia potrà essere organizzata.

Tra le onorificenze già conferite ci sono quelle a Carlo Cottarelli, che ha ricevuto lo scorso anno il titolo di cavaliere di Gran Croce, oltre ad Annalisa Malara ed Elena Pagliarini, insignite del titolo di cavaliere della repubblica.

Ecco invece i nuovi insigniti nell’elenco comunicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri alla Prefettura di Cremona, con la precisazione che si tratta dei soli residenti in provincia. Altri, nati in provincia ma residenti altrove, riceveranno l’onorificenza presso la Prefettura di competenza.

Dott. Marco Agosti, Crema

Chiara Agosti, Oss presso il reparto infettivi dell’ospedale di Cremona

Giovanna Allegri, infermiera ospedale di Cremona

Mauro Bandirali

Padre Virginio Bebber, direttore casa di cura San Camillo, Cremona

Dott. Franco Bonvini, infermiere caposala Camera operatoria, ospedale di Cremona

Dott. Vincenza Coppola

Dott. Riccardo Crotti

Laura Cucchi

Antonio D’Avanzo

Dott. Fabio de Gennaro, medico Medicina generale, ospedale di Cremona

Giorgio De Luca

Dalmazio Donelli

Marianna Esposito

Dott. Ettore Galelli

Dott.ssa Daniela Mainardi

Egidio Malpezzi

Claudia Mantoan

Piergianni Minardi

Prof. Fabio Perrone

Massimo Rivoltini, presidente Confartigianato e titolare Rivoltini Dolciaria

Giuseppina Sartori

Elisabella Spoldi

Augusto Sponchioni

Maria Rosa Tacca

Prof. Clara Vailati Facchini

Annunciata Gaetana Varini

Dott.ssa Daniela Varisco

Dott. Giovanni Viganò

Dott. Giuseppe Virzì

Dott. Andrea Visigalli

© Riproduzione riservata