Nuovo aggiornamento per le opere pubbliche in città. E’ stato illustrato dal vicesindaco Virgilio nei giorni scorsi in occasione della presentazione del Rendiconto 2020. In molti casi si tratta di anticipazioni o slittamenti dovuti alle fonti di finanziamento; in altri casi sono nuovi inserimenti per poter accedere ai bandi non appena se ne presenta l’occasione. Ecco alcune delle variazioni presentate.

Nuovo impianto di climatizzazione nei camerini e spogliatoi teatro Ponchielli: il finanziamento sale da 230mila a 380 mila euro (+150mila da alienazioni patrimoniali).

Rifacimento pista atletica in via Corte, modificata la forma finanziamento per il 2022, non più da alienazioni patrimoniali ma da contributo statale (69mila euro).

Pista ciclabile del Boschetto: slitta al 2022, il preventivo sale di 300mila euro, da 900mila a 1,2 milioni (in attesa di contributo statale: dopo la partecipazione a un primo bando il Comune partecipa ora ad un altro di diverso tipo).

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scala in marmo del cavalcavia del cimitero, che da tempo è inagibile e transennata. Opera prevista nel 2022 e modifica del finanziamento che passa da 250mila a 400mila euro (da alienazioni a contributo statale).

Sono stati poi inseriti nuovi interventi che hanno come denominatore comune la possibilità di partecipare a bandi di sistema, che avranno ricadute nel 2022: si tratta quindi di ipotesi, non di certezze.

Bonifica amianto dalle tubazioni dell’acqua dalla scuola primaria Stradivari (200mila euro).

Palazzo ex Duemiglia, attualmente utilizzabile solo in parte: ipotesi di contributo di 5 milioni di euro, il Comune intende partecipare a bando con scadenza a giugno.

Messa in sicurezza e “rifunzionalizzazione” del centro civico del Boschetto, 1 milione di euro.

Riqualificazione scuole: infanzia S. Ambrogio, 250mila euro; infanzia Castello 1,6 milioni; Boschetto: 1.350mila euro.

Illuminazione campo di calcio San Quirico: 210mila euro.

Campo calcio Cambonino: 282.000

Rifacimento palestra Cavatigozzi 100mila euro.

Queste ultime sono richieste sollecitate da tempo dagli utilizzatori e sempre posposte dal Comune per mancanza di finanziamenti.

Una prossima variazione di bilancio avverrà quando sarà formalizzato il finanziamento di Regione Lombardia che fa da tramite a risorse ministeriali per le scuole medie Anna Frank e Virgilio. 6 milioni di euro con cofinanziamento del comune di 1 milione. gb

© Riproduzione riservata