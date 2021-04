Si sono svolte questa mattina le celebrazioni per il 25 Aprile, che a Cremona sono partite intorno alle 10.30, alo Cimitero, dove il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, il sindaco Gianluca Galimberti, il presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti, e una rappresentanza delle Associazioni partigiane, si sono recate prima alla Cappella dei Partigiani Caduti, dove è posta una corona d’alloro.

E’ quindi seguito un momento di raccoglimento, all’altare della Madonnina del Grappa, per rendere omaggio a quanti hanno dato la propria vita per la difesa della libertà. Alla cerimonia era presente don Achille Bolli che ha impartito la benedizione.

Le celebrazioni sono proseguite in piazza del Comune, dove le autorità si sono raccolte davanti alla lapide dei Caduti per la Libertà e successivamente davanti alla lapide dedicata alle Donne cremonesi della Resistenza, poste sotto i portici del Comune e ornate di corone d’alloro. In entrambe le occasioni era presente anche il Gonfalone del Comune. Molte le persone che hanno seguito dalla piazza le celebrazioni, con il dovuto distanziamento e con un po’ di commozione, quella che in una giornata come questa non manca mai, soprattutto considerando che lo scorso anno, a causa del Covid, non era stato possibile seguire la cerimonia.

Come ogni anno non è mancato il discorso del sindaco Galimberti, che ha parlato dell’importanza di celebrare questa data, ma soprattutto di ricordare quanti si sono sacrificati per consentire all’Italia di tornare a essere un Paese libero.

A causa delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria, non si è tenuta nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale la cerimonia per la consegna delle borse di studio destinate a premiare ragazze e ragazzi che si sono distinti nel loro percorso scolastico, cerimonia che solitamente conclude le celebrazioni istituzionali per la Festa della Liberazione. E’ stato però reso pubblico l’elenco con tutti i nomi dei vincitori.

