Vanoli Cremona: Jaylen Barford 6, Mauro Zacchigna N.E, TJ Williams 28, Lazar Trunic N.E, Filippo GalloN.E, Jarvis Williams 20, Giuseppe Poeta 8, Fabio Mian, Marcus Lee 11, David Cournooh, 8 Daulton Hommes 8, Andrea Donda N.E

Germani Brescia: Alessandro Bertini N.E, Luca Vitali N.E, Salvatore Parillo 6, Kenny Chery 7, Giordano Bortolani 23, Jeremiah WilsonN.E, Darryl Willis 5, Drew Crawford 14, Christian Burns 17, Tyler Kalinoski, David Moss 10, Brian Sacchetti 12.

Cremona affronta Brescia in una di quelle serate storte in cui non riesce ad azzannare gli avversari. Mancano i punti di Mian e Hommes e la lucidità nei momenti cruciali tipica di Barford. La Germani vince con cuore e grinta il match 89-94, finiscono quasi certamente i sogni play off per Cremona. [leggi l’articolo su Cremonasport].

