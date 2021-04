Ha debuttato ieri, 24 aprile la prima esperienza di cicloturismo in città grazie al progetto Beega, ideato da Consorzio InCremona (agenzia Viaggi Nobile e Associazione di guide turistiche CrArT), Cooperativa Cosper, gestore della ciclofficina La Gare Des Gars; cooperativa Nazareth (gestione del campeggio Parco al Po). Il primo tour che ha messo insieme mobilità lenta e scoperta della storia di Cremona ha avuto come oggetto il circuito delle antiche mura, oggi solo in parte visibili. Tutto esaurito il primo tour, e anche per domani, con partenza alle 16 dal piazzale delle tramvie di via Dante, è previsto il sold out.

Un progetto per ora limitato solo ai cremonesi ma che si propone di essere una vera e propria offerta turistica in vista delle riaperture.

Prossimi appuntamenti e pressi sul sito beega.it

