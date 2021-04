Dopo la denuncia del fisioterapista Daniele De Palma, che ha raccontato di non essere ancora stato vaccinato, arriva la risposta dell’Asst di Cremona, che ha voluto precisare che, “dopo accurata verifica, desideriamo precisare che il Signor Daniele De Palama, dal 26 febbraio all’8 marzo 2021, è stato contattato telefonicamente dagli operatori dell’Asst di Cremona senza esito, per ben quattro volte, in giorni differenti e a orari diversi”.

Dunque, secondo l’azienda sanitaria, il problema sarebbe stata la mancata risposta del fisioterapista alla telefonata, e non ci sarebbe stato quindi un problema di mancata volontà di contattarlo, al contrario.

© Riproduzione riservata