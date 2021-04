Ripartite le proiezioni anche a Cremona, dove da oggi, lunedì 26 aprile, si può tornare in sala per tornare a godersi l’esperienza del cinema. Allo SpazioCinema situato all’interno del centro commerciale CremonaPo è stato scelto di aprire sin da subito tutte le sale.

Due le proiezioni previste per ciascun film in cartellone: una compresa tra le 17.30 e le 18.00, e l’altra tra le 19.30 e le 20.10 per non sforare l’orario del coprifuoco. C’è grande attesa da parte dei gestori delle sale, soprattutto per quanto riguarda i film nominati agli Oscar, nella speranza che possano portare più gente al cinema.

Qualche decina le persone che hanno approfittato della riapertura dello SpazioCinema, un numero inaspettato che viene interpretato come un bel segnale dal gestore, anche se certamente per le visioni serali e nel weekend ci si attende che i numeri possano crescere anche sensibilmente, sempre tenuto conto del contesto.

Inoltre, sempre per quanto riguarda il multisala del centro commerciale, sono pervenute richieste per sottoscrivere gli abbonamenti proposti, anche se quelli già sottoscritti e andati nel frattempo a scadenza erano stati rinnovati.

