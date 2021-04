C’è anche Cremona tra le Prefetture italiane con una valutazione adeguata e con una risposta già alla prima chiamata secondo il test condotto dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il presidio cremonese, guidato dal prefetto Vito Danilo Gagliardi, è risultata tra le migliori d’Italia insieme ad altre 28.

“Abbiamo chiamato – spiegano dall’Osservatorio – le 106 prefetture d’Italia chiedendo:quali sono i termini per presentare ricorso al prefetto contro una multa per violazione del codice della strada; e quali sono le modalità per inoltrare tale ricorso”.

Per tutte le Prefetture è stata seguita una “procedura uguale per tutte le prefetture”: è stato chiamato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) negli orari di apertura riportati nei siti internet dedicati; nel caso non fosse disponibile un recapito, abbiamo invece chiamato il centralino generico.

Per essere definita “adeguata” una Prefettura doveva fornire una risposta precisa per entrambe le domande formulate.

